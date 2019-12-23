На Вінниччині розв’язали проблему з відходами Тростянецького спиртозаводу

На Вінниччині Тростянецький спиртовий завод більше не виливатиме на бардові поля відходи виробництва, від смороду яких потерпало місцеве населення.

На цьому наголосив голова Вінницької ОДА Владислав Скальський.

«Днями у Тростянці були організовані громадські слухання. З 2017 року, коли фактично було відновлено виробництво біоетанолу, сольвентів та інших хімічних продуктів, барда потрапляла на бардополя у м.Тростянець. Враховуючи зміни у технологічному циклі та пришвидшення хімічних процесів під час виробництва, барда отримала нові негативні якості. Фактично два роки жителі Тростянця, особливо влітку, страждали від нестерпного смороду. Минулого тижня проведено низку зустрічей, зокрема, із керівництвом Фонду державного майна України, а також з керівництвом концерну «УКРСПИРТ». Врешті, під час проведення громадських слухань ми дійшли згоди, яка полягає в тому, що державне підприємство «Тростянецький спиртовий завод» більше жодної краплі барди не виливатиме на бардополя», - наголосив Скальський.

За його словами, за результатами громадських слухань буде складено протокол, у якому сторони конфлікту зафіксують досягнуті домовленості.

Уся мелясна барда відвантажуватиметься на переробку до Юзефо-Миколаївської біогазової установки в Козятинському районі. Наразі підприємці напрацьовують пропозиції щодо вирішення питання переробки барди, яка вже міститься на бардополях поблизу Тростянця.

Читайте також: Милованов розповів про аудит Укрспирту

Як повідомляло агентство, мешканці Тростянця улітку кілька місяці блокували виїзди з Тростянецького спиртозаводу, аби домогтися припинення вкидання неутилізованих відходів виробництва біоетанолу на бардополя.