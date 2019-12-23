У Бердичеві запалили менору на честь Хануки
Про це повідомляє Бердичівська міська рада.
«На честь єврейської Хануки Бердичів урочисто запалив менору… Чому вогні на менорі вже багато років запалюють саме у центрі Бердичева? Тому що місцева єврейська громада щиро прагне поділитися радістю свого великого свята з усіма містянами й в багатонаціональному Бердичеві здавна існують взаємоповага та взаєморозуміння», - наголосив присутній на святі міський голова Василь Мазур.
У Бердичеві, на Центральній площі, відсвяткували перший день Хануки / Фото: https://berdychiv.com.ua
Як зауважив рабин єврейської громади Бердичева Аківа Нємой, головна ідея свята полягає в тому, що потрібно йти до перемоги, додаючи світла.
Свято Хануки вже стало традиційним для Бердичева, яке збирає містян, незалежно від конфесій. Урочисто відзначають його в місті вже близько десятиліття. Усіх гостей зазвичай пригощають смачними пончиками.
Ханука – це єврейське свято свічок, які запалюють на честь дива, що сталося при освяченні храму після перемоги війська Ієгуди Маккавея над військами царя Антіоха в 164 році до нашої ери. Історія Хануки пов’язана із маленьким дзбанком олії, не опоганеної загарбниками, якої б мало б вистачити на один день горіння менори, але Всевишній виявив чудо – її було достатньо на 8 днів. Свято починається 25-го числа єврейського місяця кіслеві й триває вісім днів.