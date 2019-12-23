У Бердичеві запалили менору на честь Хануки

У Бердичеві на центральній площі урочисто запалили вогні менори та відзначили одне із найбільших свят єврейської общини міста Хануку.

Про це повідомляє Бердичівська міська рада.

«На честь єврейської Хануки Бердичів урочисто запалив менору… Чому вогні на менорі вже багато років запалюють саме у центрі Бердичева? Тому що місцева єврейська громада щиро прагне поділитися радістю свого великого свята з усіма містянами й в багатонаціональному Бердичеві здавна існують взаємоповага та взаєморозуміння», - наголосив присутній на святі міський голова Василь Мазур.

У Бердичеві, на Центральній площі, відсвяткували перший день Хануки / Фото: https://berdychiv.com.ua

Як зауважив рабин єврейської громади Бердичева Аківа Нємой, головна ідея свята полягає в тому, що потрібно йти до перемоги, додаючи світла.

Свято Хануки вже стало традиційним для Бердичева, яке збирає містян, незалежно від конфесій. Урочисто відзначають його в місті вже близько десятиліття. Усіх гостей зазвичай пригощають смачними пончиками.

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Ханука – це єврейське свято свічок, які запалюють на честь дива, що сталося при освяченні храму після перемоги війська Ієгуди Маккавея над військами царя Антіоха в 164 році до нашої ери. Історія Хануки пов’язана із маленьким дзбанком олії, не опоганеної загарбниками, якої б мало б вистачити на один день горіння менори, але Всевишній виявив чудо – її було достатньо на 8 днів. Свято починається 25-го числа єврейського місяця кіслеві й триває вісім днів.