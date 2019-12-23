На Луганщині - день жалоби через смертельну пожежу у психоневрологічному інтернаті

Сьогодні, 23 грудня, в облдержадміністрації відбулася прес-конференція в зв’язку із пожежею в будівлі Старобільського обласного психоневрологічного інтернату, розташованого в с. Бутківка Старобільського району.

Розпорядженням голови Луганської обласної державної адміністрації Сергія Гайдая створено оперативний штаб щодо забезпечення заходів з ліквідації наслідків пожежі та проведено його засідання, повідомляє Луганська ОДА.

"72 людини переміщені до Сватівської обласної психіатричної лікарні, де вони забезпечені всім необхідним. Усі інші були розміщені в другому корпусі інтернату. Зниклого безвісти пацієнта знайдено за місцем проживання. На цей час продовжуються роботи з ліквідації наслідків пожежі та приводяться в належний стан приміщення, де сталася пожежа", – зазначила заступник голови облдержадміністрації Катерина Безгинська.

Крім того, вона зауважила, що в Луганській області 23 грудня 2019 року оголошено днем жалоби.

Як повідомляв Укрінформ, вчора пізно ввечері в Старобільському психоневрологічному інтернаті сталася пожежа, під час якої на території закладу знаходились 173 особи, з них 112 – у корпусі, де сталася пожежа. Чотири людини загинули, три були відправлені в лікувальні заклади. На сьогодні стан постраждалих задовільний, загроз життю немає.

За фактом надзвичайної події відкрито два кримінальних провадження за ч. 2 статті 270 Кримінального кодексу України "Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки" та ч. 2 статті 367 "Службова недбалість".