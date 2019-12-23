Новорічну ялинку відкрили на пункті пропуску у Станиці

На КПВВ "Станиця Луганська" у понеділок відкрили новорічну ялинку.

Про це повідомляє пресслужба Луганської обласної державної адміністрації.

«Новорічні дерева стали невід’ємним символом свят у великих містах області, однак малі прифронтові населені пункти були позбавлені більшості з атрибутів прийдешніх торжеств. Зважаючи на це, було прийнято рішення про виділення з облбюджету коштів на закупівлю, встановлення та прикрашення ялинок у Золотому та Станиці Луганській», - йдеться у повідомленні.

Ялинка встановлена за дорученням голови Луганської обласної державної адміністрації ї Сергія Гайдая. Це вже друга ялинка у зоні розведення сил. Так, 19 грудня, у День Святого Миколая, очільник Луганщини взяв участь у запалюванні ялинки у демілітаризованому Золотому-4.

Зазначається, що цьогоріч обласна адміністрація вирішила не встановлювати традиційну ялинку на площі перед будівлею ОДА, натомість виділені на це кошти витратити на організацію новорічних і різдвяних свят поблизу лінії розмежування. Ці події мають стати добрим знаком для населення обох частин Луганщини, об’єднуючи теплом та сімейним затишком новорічних та різдвяних свят.

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Сьогодні ж новорічну ялинку поблизу контрольного пункту в’їзду-виїзду відвідали учасники дитячого колективу «Золота пора» Станично-Луганського будинку культури. Своїми піснями вони дарували святковий настрій усім відвідувачам пункту пропуску.

Фото: Луганська ОДА