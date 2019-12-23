У Сумах цьогоріч 33 учасники АТО/ООС отримали кошти на власне житло

У 2019 році 33 учасники АТО/ООС отримали у Сумах кошти на придбання власного житла – по 350 тисяч гривень кожен.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив мер Сум Олександр Лисенко.

«У 2018-му році одноразову цільову матеріальну допомогу на придбання житла у сумі 350 тисяч гривень отримали 60 учасників АТО, які вже придбали житло як в Сумах, так і за межами міста. У 2019-му таку допомогу отримали ще 33 учасники АТО/ООС. З них 12 вже придбали квартири у власність, решта має це зробити у 2020 році», - зазначив Лисенко.

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За його словами, така підтримка учасників АТО/ООС продовжиться і в наступному році. Для цієї категорії у міському бюджеті на 2020 рік заплановані цільові кошти на придбання житла в сумі 21 млн гривень, додав Лисенко. Він уточнив, що 9 млн грн передбачається для дітей захисників та дітей загиблих захисників України – це кошти на безоплатне харчування, оздоровлення, щомісячну виплату дітям загиблих.

Фото з відкритих джерел