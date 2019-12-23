На Запоріжжі чоловік з ножем напав на людей - є загиблий, троє поранених у лікарні

На Запоріжжі чоловік з ножем напав на людей - є загиблий, троє поранених у лікарні

Укрінформ
У Запорізькій області біля зупинки громадського транспорту 24-річний зловмисник з ножем напав на чотирьох чоловіків: одна людина загинула, ще троє отримали поранення.

Про це повідомляє пресслужба ГУ НП в Запорізькій області.

«22 грудня близько 2 години ночі до Гуляйпільського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що в селі Воздвиженка біля зупинки громадського транспорту виявлено тіло чоловіка», - йдеться у повідомленні правоохоронців.

Зазначається, що на тілі загиблого, мешканця Дніпропетровської області, 1986 року народження, виявлені ножові поранення. Також в лікарню з різаними ранами тулубу доставлені ще троє осіб: місцевого мешканця, 1987 року народження, та двох жителів Дніпра, 1987 та 1974 років народження.

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Правоохоронці встановили, що ножові поранення потерпілим під час конфлікту спричинив житель Запоріжжя 1995 року народження.

Підозрюваному повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Також за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 15 (замах на злочин) та ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство двох або більше осіб) Кримінального кодексу України.

На даний час вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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