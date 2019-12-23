На Запоріжжі чоловік з ножем напав на людей - є загиблий, троє поранених у лікарні

У Запорізькій області біля зупинки громадського транспорту 24-річний зловмисник з ножем напав на чотирьох чоловіків: одна людина загинула, ще троє отримали поранення.

Про це повідомляє пресслужба ГУ НП в Запорізькій області.

«22 грудня близько 2 години ночі до Гуляйпільського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що в селі Воздвиженка біля зупинки громадського транспорту виявлено тіло чоловіка», - йдеться у повідомленні правоохоронців.

Зазначається, що на тілі загиблого, мешканця Дніпропетровської області, 1986 року народження, виявлені ножові поранення. Також в лікарню з різаними ранами тулубу доставлені ще троє осіб: місцевого мешканця, 1987 року народження, та двох жителів Дніпра, 1987 та 1974 років народження.

Правоохоронці встановили, що ножові поранення потерпілим під час конфлікту спричинив житель Запоріжжя 1995 року народження.

Підозрюваному повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Також за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 15 (замах на злочин) та ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство двох або більше осіб) Кримінального кодексу України.

На даний час вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.