23 області України повністю підключені до опалення

Станом на 23 грудня до опалення в Україні на 100% підключені 23 області.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій у Facebook.

"Станом на 23 грудня за інформацією обласних та Київської міської державних адміністрацій на 100% підключені до опалення 23 області та м.Київ", - йдеться у повідомленні.

У Світловодську (Кіровоградська область) не опалюється 3 житлових будинки. Орієнтовний термін підключення – 23 грудня.