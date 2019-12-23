23 області України повністю підключені до опалення
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Укрінформ
Станом на 23 грудня до опалення в Україні на 100% підключені 23 області.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій у Facebook.
"Станом на 23 грудня за інформацією обласних та Київської міської державних адміністрацій на 100% підключені до опалення 23 області та м.Київ", - йдеться у повідомленні.
У Світловодську (Кіровоградська область) не опалюється 3 житлових будинки. Орієнтовний термін підключення – 23 грудня.