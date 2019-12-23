Поліція перевіряє 45 повідомлень про порушення на виборах в ОТГ

У день голосування на місцевих виборах у неділю, 22 грудня, до поліції надійшли 45 повідомлень про порушення виборчого законодавства.

Про це повідомили в Управлінні комунікації Національної поліції України.

“Загалом у день голосування до поліції надійшли 45 повідомлень про порушення виборчого законодавства. Переважно вони стосувалися можливої незаконної агітації та фальсифікації документів”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за кожним фактом проводиться перевірка.

Зокрема, в Полтавській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості за ст. 158-1 (незаконне використання виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі, голосування виборцем, учасником референдуму більше ніж один раз) Кримінального кодексу України.

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Як повідомляв Укрінформ, 22 грудня у 86 об'єднаних територіальних громадах (ОТГ) (69 сільських, 16 селищних, 1 міської ОТГ) у 21 області України відбулись перші вибори депутатів сільських, селищних, міської рад об'єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міського голів, а також додаткові місцеві вибори – у 33 ОТГ (20 сільських, 13 селищних) у 17 областях.

Поліція забезпечувала правопорядок біля виборчих дільниць.