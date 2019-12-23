Синоптики попереджають про підйом води у річках

На Закарпатті у річках 23 грудня очікується пiдвищення рiвнiв води без негативних наслідків.

Про це повідомляє ДСНС України.

“За даними Укргідрометцентру, 23 грудня на рiчках Закарпаття очікуються пiдвищення рiвнiв води: на бiльшостi рiчок на 0.5-1.5 м, без негативних наслідків; на р.Тиса та в нижнiх течiях бiльшостi притокiв на 1.0-2.0 м, без негативних наслідків”, - йдеться у повідомленні.

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Крім того, в нижнiх течiях рiчок Латориця та Стара – 2.0-2.5 м, з початковим виходом води на заплаву; в нижнiй течiї р.Боржава – 2.5-3.0 м, з початковим виходом води на заплаву.