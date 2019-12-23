Під Харковом відкрили рух мостом, відновленим після обрушення

Рух відновленим після обрушення мостом на окружній дорозі Харкова відкрили 22 грудня, поки що тут дозволено проїзд транспорту вагою до 80 тонн.

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної державної адміністрації.

"Дуже важливо, що ремонтні роботи на мосту бачили онлайн люди. Це, по суті, був пілотний проєкт. Далі всі інфраструктурні проєкти я хочу демонструвати таким само чином", - прокоментував голова ОДА Олексій Кучер.

Перед відкриттям відновлений шляхопровід випробували на витримку навантаження. Відновлений прольот витримав 240 тонн (ця цифра відповідає європейським нормам). Проте поки що по мосту дозволено проїзд транспорту вагою до 80 тонн (щоб весь міст витримував більші навантаження, потрібно в плановому режимі провести його капремонт). За інформацією дорожників, на мості продовжить працювати відеокамера з накопичувачем – для цілодобового спостереження за великоваговим транспортом.

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Як повідомляв Укрінформ, міст на окружній дорозі Харкова неподалік від авторинку «Лоск» обвалився 25 серпня, проте ніхто не постраждав.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 367 (службова недбалість) і ч. 2 ст 275 (порушення правил, що стосуються безпечної експлуатації будівель і споруд).

Шляхопровід є частиною траси М-18, під’їзної дороги до аеропорту «Харків».