У Чернігові понад 30 гральних закладів ховалися за вивісками державних лотерей

У Чернігові демонтують вивіски 33 гральних закладів, що були замасковані під державні лотереї.

Відповідне рішення було прийнято сьогодні, 21 грудня, на засіданні виконавчого комітету Чернігівської міської ради, повідомляє її пресслужба.

"Комітет Чернігівської міської ради на своєму позачерговому засіданні прийняв рішення "Про демонтаж рекламних конструкцій та вивісок розповсюджувачів лотерей", - йдеться у повідомленні.

Прибирати рекламні конструкції та вивіски "розповсюджувачів лотерей", згідно з рішенням, будуть негайно. Робити це виконком зобов’язав "Муніципальну варту". Допомагати їм мають працівники поліції, комунальних підприємств "Міськсвітло", "Зеленбуд" та інших.

Розміщений у рішенні перелік адрес, за якими зніматимуть вивіски, свідчить про те, що в Чернігові відкрито функціонували 33 гральних заклади.

За повідомленням Нацполіції, на сьогодні в Україні правоохоронці припинили діяльність майже 5300 гральних закладів. Вилучено обладнання на, приблизно, 50 млн грн. Відпрацювання триває.

Фото: chernigiv-rada.gov.ua