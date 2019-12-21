Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній освятив храм на честь Миколи Чудотворця у селі Рожівка на Київщині.

Про це повідомляє ПЦУ в Facebook.

"Відчуваємо велику радість, коли нашу церкву укріпляє черговий храм, у якому лунатиме молитва до Господа. Нині у селі Рожівка був освячений храм на честь Миколая Чудотворця, який силами громади будували п’ять років. Освячення звершив Предстоятель Православної церкви України під час свого архіпастирського візиту до Київської єпархії", - йдеться у повідомленні.

Епіфаній освятив храм на Київщині / Фото: Православна Церква України

Епіфаній зазначив, що цей храм є спільним здобутком усієї громади, а отже – і всієї ПЦУ.

Предстоятель ПЦУ подякував усім, хто доклав зусиль до будівництва новоосвяченого храму, за відродження духовності в Україні, відданість ідеалам добра та значний внесок у суспільне благо.

Зазначається, що Епіфаній очолив Божественну літургію у співслужінні з настоятелем храму та духовенством Київської єпархії.