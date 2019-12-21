300 ліхтариків і 28 кілометрів гірлянд: у Дніпрі засвітили головну ялинку

Головна ялинка Дніпра засвітилася вогнями на площі Героїв Майдану.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Це штучна ялинка заввишки 26 метрів і вартістю близько 1 млн грн, яку міськрада Дніпра купила два роки тому. Вона має шість ярусів і прикрашена понад 300 іграшковими ліхтариками. Навколо новорічної красуні розмістили 3D фігури, розвісили 28 кілометрів гірлянд.

Вартість робіт з монтажу склала 3,6 млн грн. Торік це коштувало 2 млн грн.

Вже другий рік традиційно поряд з головною ялинкою встановили й ковзанку. Торік вхід на неї був безкоштовний, цього року організатори повідомили, що витрати перевищують можливий прибуток, тому залишити вхід безкоштовним вони не можуть.

Як повідомили у міській раді Дніпра, каркас живої ялинки відправили на технічну експертизу, тобто у наступному році, є надія, що ялинка повернеться на своє звичне місце.

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Хоча міський голова Дніпра Борис Філатов у коментарях на своїй сторінці у Facebook пояснив, що «живих «сосонок» зовсім скоро не буде - ніхто не буде рубати сотні живих дерев для того, щоб потім їх викинути.

Дніпровська міська рада підготувала понад 300 різноманітних заходів до новорічних свят. У кожному районі відкриють ялинки та ярмарки – усього їх буде 14.

На офіційному відкритті головної ялинки, що відбулося 21 грудня о 18 годині, містян розважали конкурсами та іграми.

Фото: Микола М'якшиков