Пожежа в Одесі: міськрада переказала родинам загиблих і постраждалим понад 2 мільйони

Родинам загиблих і постраждалим під час пожежі в Одеському коледжі економіки, права і готельно-ресторанного бізнесу міська рада вже переказала понад 2 мільйони гривень.

Це більша частина коштів одноразової допомоги, виділеної, згідно з розпорядженням № 1179 міського голови, повідомляє пресслужба мерії.

"Станом на 21 грудня 2019 року департаментом праці та соціальної політики Одеської міськради переказано сім'ям загиблих і особам, які постраждали в результаті пожежі на Троїцькій, 25, матеріальної допомоги в загальній сумі 2 мільйони 130 тисяч гривень, в тому числі п'яти сім'ям загиблих і 31-му постраждалому", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що їм також буде надана додаткова матеріальна допомога "відповідно до рішення робочої групи з розподілу коштів цільового фонду міськради, що надходять від підприємств, установ і громадян міста в якості благодійної допомоги". Зокрема, сім'ям загиблих - по 50 тисяч гривень; постраждалим особам, які сьогодні продовжують отримувати лікування в лікарнях - по 30 тисяч гривень; постраждалим особам, які мають ушкодження різного ступеня тяжкості, - по 10 тисяч гривень.

Загальний обсяг видатків на надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих та особам, які постраждали в результаті пожежі, яка сталася 4 грудня 2019 року в приміщенні по вул. Троїцькій, 25, становить 4 мільйони 950 тисяч гривень. В тому числі за рахунок коштів бюджету - 3 мільйони 660 тисяч гривень і за рахунок коштів цільового фонду Одеської міської ради - 1 мільйон 290 тисяч гривень.

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Варто зазначити, що й голова Одеської облдержадміністрації Максим Куций доручив департаменту фінансів ОДА виділити 2 мільйона 240 тисяч гривень з держбюджету для надання одноразової грошової допомоги сім'ям загиблих та особам, постраждалим в результаті пожежі в коледжі. Сім'ям виплатять по 100 тисяч гривень, постраждалі середнього ступеня тяжкості отримають по 50 тисяч гривень, а постраждалі легкого ступеня тяжкості - по 10 тисяч гривень.

Також очікується допомога від Кабміну та облради.