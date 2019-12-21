Закарпатські депутати заявляють про збитки в деревообробній галузі області

Деревообробні підприємства на Закарпатті несуть збитки через падіння курсу долара та здешевлення лісосировини в ЄС.

Про це в коментарі кореспондентові Укрінформу повідомила обласна депутатка, керівниця найбільшого на Закарпатті деревообробного підприємства “ВГСМ” Ірина Мацепура.

“Через дивне укріплення гривні та падіння ціни на деревообробну сировину в Європі, деревообробні підприємства на Закарпатті, що працюють, як правило, на експорт, несуть небувалі збитки. Така ситуація триває уже близько трьох місяців, під кінець року вона стає критичною. Наше підприємство “ВГСМ”, яке є одним із найбільших в області деревообробників, втрачає у зв'язку з цим до 90% прибутку, це мільйон гривень щомісяця,” - сказала Мацепура.

З її слів, на профільній колегії в ОДА за результатами 9 місяців було озвучено, що обсяги промвиробництва в області зменшилися на 10-15%, а до кінця року цей відсоток ще зросте.

Депутатка також зазначила, що такий рівень рентабельності, як у ВГСМ, мають одиниці підприємств в області, а тому решта несе значно більші збитки.

Зі слів Мацепури, проблема у тому, що при падінні долара вартість лісової сировини в Україні не змінюється.

“Її постачальники - державні підприємства, які перебувають під тиском державних і контролюючих органів і не хочуть зменшувати ціну, щоб не допустити зменшення податкових надходжень. При цьому вони потрапляють у пастку. Якщо вони не зменшать ціни до рівня європейських, продукція їхніх покупців — деревообробників не буде мати збуту,” - пояснює ситуацію Мацепура.

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Відтак, наші підприємства працюють на повну потужність, а ми втрачаємо ринки, обігові кошти та прибутки, каже депутатка.

На сесії Закарпатської облради 20 грудня в Ужгороді депутати прийняли рішення звернутися до Кабміну з проханням урегулювати ситуацію на ринку.

Раніше таке звернення до уряду вже направляли від Спілки деревообробників області, проте реакції на нього не було.