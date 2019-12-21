Пожежа в одеському коледжі: звільнили керівників обласного ДСНС

Відбулись кадрові зміни в керівництві Головного управління ДСНС України в Одеській області — звільнено з посад начальника Головного управління ДСНС України в Одеській області Віктора Федорчака та його заступника Михайла Вовка.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС в області.

"Наказом ДСНС України № 528 звільнено зі служби генерал-майора служби цивільного захисту Віктора Федорчака, начальника Головного управління ДСНС України в Одеській області", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що також звільнено Михайла Вовка з посади заступника начальника Головного управління із запобігання надзвичайним ситуаціям Головного управління ДСНС України в Одеській області.

Як повідомлялося, 20 грудня депутати Одеської облради ухвалили звернення до керівництва МВС та ДСНС про звільнення з посади керівника облуправління ДСНС Віктора Федорчака, якого було відсторонено від обов'язків на період розслідування причин і обставин масштабної пожежі в будівлі коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, де загинули 16 людей.

Під час обговорення питання в сесійній залі з'ясувалося, що в цьому році під час пожеж загинув 151 житель Одещини, в тому числі 10 дітей. Майже в півтора раза більше у порівнянні з 2018 роком.

Зростання кількості трагічних випадків на 42 відсотки за рік свідчить про незадовільно поставлену профілактичну роботу керівництва ГУ ДСНС, констатували промовці. Причому урядовій комісії належить також встановити, куди поділися щорічні багатомільйонні асигнування, які направляються на забезпечення матеріально-технічної бази рятувальників області.

4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа, площа якої склала 4 тисячі кв. м. Під час пожежі загинули 16 осіб, понад 30 людей постраждали від вогню.