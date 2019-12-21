Матерям загиблих військових у Житомирі присвятили фотовиставку

У Житомирі в рамках художньо-мистецького проєкту «Ми – мами» презентували світлини жінок, чиї сини загинули на Донбасі.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Мами загиблих героїв на фотографіях у двох образах – з портретами своїх синів і в українських хустках. Мета нашого проєкту – зберегти пам'ять про загиблих героїв, а також підтримати мам. На світлинах вони усміхаються і демонструють, що життя триває», - розповіла організатор фотовиставки волонтер Юлія Толмачова.

За її словами, сьогодні презентовано 22 портрети 14 жінок. Найближчим часом галерею образів розширять, а згодом виставка поїде до Європи.

У Житомирі мамам загиблих на Донбасі військових присвятили фотовиставку / Фото: Ірина Чириця, Укрінформ

Спочатку багато жінок не погоджувалися на участь у проєкті, але заради пам’яті своїх синів вирішили сфотографуватися.

«Якби не наші сини-герої, ми б ніколи не були мамами героїв. Вони віддали своє життя за незалежність і свободу України. Дуже важко жити із тим, що їх немає поруч, і з цим неможливо змиритися. На фото у нас сумні очі, бо ми постійно з цим болем, і так буде далі. Ми хочемо, щоб про наших синів завжди пам’ятали», - ділиться Наталія Дульчик.

Її син, капітан 95-ї бригади Віталій Дульчик загинув поблизу Краматорська у травні 2014 року.

За даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини, з квітня 2014-го до жовтня 2019 року на Донбасі загинули понад 4 тисячі українських військових.