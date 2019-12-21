Матерям загиблих військових у Житомирі присвятили фотовиставку
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Мами загиблих героїв на фотографіях у двох образах – з портретами своїх синів і в українських хустках. Мета нашого проєкту – зберегти пам'ять про загиблих героїв, а також підтримати мам. На світлинах вони усміхаються і демонструють, що життя триває», - розповіла організатор фотовиставки волонтер Юлія Толмачова.
За її словами, сьогодні презентовано 22 портрети 14 жінок. Найближчим часом галерею образів розширять, а згодом виставка поїде до Європи.У Житомирі мамам загиблих на Донбасі військових присвятили фотовиставку / Фото: Ірина Чириця, Укрінформ
Спочатку багато жінок не погоджувалися на участь у проєкті, але заради пам’яті своїх синів вирішили сфотографуватися.
«Якби не наші сини-герої, ми б ніколи не були мамами героїв. Вони віддали своє життя за незалежність і свободу України. Дуже важко жити із тим, що їх немає поруч, і з цим неможливо змиритися. На фото у нас сумні очі, бо ми постійно з цим болем, і так буде далі. Ми хочемо, щоб про наших синів завжди пам’ятали», - ділиться Наталія Дульчик.
Її син, капітан 95-ї бригади Віталій Дульчик загинув поблизу Краматорська у травні 2014 року.
За даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини, з квітня 2014-го до жовтня 2019 року на Донбасі загинули понад 4 тисячі українських військових.