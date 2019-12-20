Пожежа в одеському коледжі: у лікарнях залишаються шестеро постраждалих

Шестеро з тридцяти постраждалих на пожежі у будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу продовжують лікування в медустановах.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міськради.

"У лікарнях Одеси продовжують отримувати лікування шестеро постраждалих внаслідок пожежі на вулиці Троїцькій. Департамент охорони здоров'я міськради забезпечив контроль якості надання медичної допомоги постраждалим. Всі постраждалі забезпечені необхідними діагностичними процедурами, в тому числі рентгенографією, комп'ютерною томографією, УЗД, ЕКГ, лабораторними дослідженнями", - відзначається в повідомленні.

У повному обсязі постраждалим надано медикаменти і препарати крові під час лікування в стаціонарі, залучені до консультацій і участі в консиліумах провідні профільні фахівці Одеси і Одеського регіону.

За рішенням консиліуму лікарів, на підставі медичних показань п'ятеро співробітників ДСНС для подальшого продовження лікування були переведені до Військово-медичного клінічного центру Південного регіону.

У міськраді уточнили, що "20 грудня двоє з них з урахуванням поліпшення здоров'я виписано додому для амбулаторного лікування. Крім того, ще троє постраждалих на пожежі продовжують лікування в стаціонарах, які перебувають у структурі міського департаменту охорони здоров'я".

Як повідомляв Укрінформ, 18 грудня Одеський міський голова Геннадій Труханов видав розпорядження про надання матеріальної допомоги в обсязі понад 3,5 мільйона гривень сім'ям загиблих і постраждалих у результаті пожежі в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Допомога надається "сім'ям загиблих у розмірі 120 тисяч гривень з розрахунку на одну сім'ю з урахуванням вартості ритуальних послуг, яка перераховується виконавцям послуг, особам, які постраждали в результаті пожежі, залежно від стану тяжкості ушкоджень: легкий стан - у розмірі 20 тисяч гривень на одну людину, середній стан - у розмірі 40 тисяч гривень на одну людину; важкий стан - у розмірі 80 тисяч гривень на одну людину".

Слід зазначити, що Слідче управління ГУ НП в Одеській області також замовило обласному бюро судмедекспертиз здійснити 11 генетичних експертиз щодо тіл жертв пожежі в коледжі. Експерти планують їх завершити до кінця грудня.

Як повідомляв Укрінформ, пожежа у 6-поверховому будинку Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу по вул. Троїцька, 25, виникла 4 грудня о 10:12 на третьому поверсі. О 14:18 пожежу було локалізовано на площі 4 тисяч кв. м. Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 людей. Всього під час пожежі загинули 16 осіб, постраждали 30.