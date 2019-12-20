Облрада проголосувала за приєднання селища Власівка на Кіровоградщині до Полтавської області
Їх пропозиція щодо переводу селища до іншої області буде направлена на розгляд до Верховної Ради.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пряму трансляцію сесії.
“Селище Власівка до 1963 року входило до Полтавської області, а потім його передали Кіровоградській. Ми межуємо з Кременчуцьким районом. 1998 року ми навіть провели референдум, на якому люди висловилися за повернення до Полтавської області, але нас тоді не почули. Користуючись нагодою, що в державі триває реформа, ми хочемо повернутися до Полтавської області”, - наголосив селищний голова Власівки Анатолій Бабаченко.
Голова обласної ради Олександр Біленький поставив проєкт рішення на голосування, пожартувавши: “Зі всією повагою до колег із Кіровоградської обласної ради. Вони ж нічого у нас не можуть забрати у відповідь?”
Депутати проголосували за підтримку рішення про приєднання Власівки до Полтавщини.
Звернення до Полтавської обласної ради з проханням приєднати їх до Кременчуцького району направила громада селища восени. Біленький одразу ж уточнив, що таке рішення може прийняти лише Верховна Рада.
“Вони приїздили до мене, їхня пропозиція, щоб ми прийняли рішення щодо звернення до Верховної Ради, аби Власівка перейшла до Полтавщини. Я зателефонував керівнику Кіровоградської облради і запитав його точку зору. Звісно, він проти від'єднання. В цій ситуації ми рішення не приймаємо і лише можемо проголосувати за звернення. Рішення виключно за Верховною Радою – це зміна території області, і в рамках децентралізації – це можливо”, - так прокоментував Біленький свою позицію для видання Коло.
Питання про приєднання Власівки на офіційному рівні розглядали на сесії Кременчуцької районної ради. Селищний голова Власівки Анатолій Бабаченко підкреслив: “Ми одні в Кіровоградській області на лівому березі. Всі наші зв’язки – з Полтавщиною та Кременчуком. У 1998 році ми проводили референдум, і 97% тих, хто проголосував, були за приєднання до Полтавщини. Зараз іде реформування, і є надія, що ми повернемося додому”.
Як повідомляє видання «Україна центр», для приєднання селища до Кременчука є історичні підстави. Практично всю свою історію Власівка перебувала в орбіті Кременчука, деякий час підпорядковувалася Чигирину і Катеринославу. Аж до 1963 року була у веденні Кременчуцької міської ради. До Кременчука від Власівки – 10 кілометрів, а до Світловодська – 15, наприклад. Чому селище передали з однієї області в іншу? Це було пов’язано з єдиноначальністю при будівництві й розвитком Кременчуцької ГЕС, яка відноситься до Кіровоградської області. А при будівництві активно використовувалися граніт і пісок з Власівського кар’єра, як найближчого до будівництва.