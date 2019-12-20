Облрада проголосувала за приєднання селища Власівка на Кіровоградщині до Полтавської області

На сесії Полтавської облради, що минула 20 грудня, депутати більшістю голосів проголосували за включення смт Власівка міста Світловодськ Кіровоградської області до складу Кременчуцького району.

Їх пропозиція щодо переводу селища до іншої області буде направлена на розгляд до Верховної Ради.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пряму трансляцію сесії.

“Селище Власівка до 1963 року входило до Полтавської області, а потім його передали Кіровоградській. Ми межуємо з Кременчуцьким районом. 1998 року ми навіть провели референдум, на якому люди висловилися за повернення до Полтавської області, але нас тоді не почули. Користуючись нагодою, що в державі триває реформа, ми хочемо повернутися до Полтавської області”, - наголосив селищний голова Власівки Анатолій Бабаченко.

Голова обласної ради Олександр Біленький поставив проєкт рішення на голосування, пожартувавши: “Зі всією повагою до колег із Кіровоградської обласної ради. Вони ж нічого у нас не можуть забрати у відповідь?”

Депутати проголосували за підтримку рішення про приєднання Власівки до Полтавщини.

Звернення до Полтавської обласної ради з проханням приєднати їх до Кременчуцького району направила громада селища восени. Біленький одразу ж уточнив, що таке рішення може прийняти лише Верховна Рада.

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“Вони приїздили до мене, їхня пропозиція, щоб ми прийняли рішення щодо звернення до Верховної Ради, аби Власівка перейшла до Полтавщини. Я зателефонував керівнику Кіровоградської облради і запитав його точку зору. Звісно, він проти від'єднання. В цій ситуації ми рішення не приймаємо і лише можемо проголосувати за звернення. Рішення виключно за Верховною Радою – це зміна території області, і в рамках децентралізації – це можливо”, - так прокоментував Біленький свою позицію для видання Коло.

Питання про приєднання Власівки на офіційному рівні розглядали на сесії Кременчуцької районної ради. Селищний голова Власівки Анатолій Бабаченко підкреслив: “Ми одні в Кіровоградській області на лівому березі. Всі наші зв’язки – з Полтавщиною та Кременчуком. У 1998 році ми проводили референдум, і 97% тих, хто проголосував, були за приєднання до Полтавщини. Зараз іде реформування, і є надія, що ми повернемося додому”.

Як повідомляє видання «Україна центр», для приєднання селища до Кременчука є історичні підстави. Практично всю свою історію Власівка перебувала в орбіті Кременчука, деякий час підпорядковувалася Чигирину і Катеринославу. Аж до 1963 року була у веденні Кременчуцької міської ради. До Кременчука від Власівки – 10 кілометрів, а до Світловодська – 15, наприклад. Чому селище передали з однієї області в іншу? Це було пов’язано з єдиноначальністю при будівництві й розвитком Кременчуцької ГЕС, яка відноситься до Кіровоградської області. А при будівництві активно використовувалися граніт і пісок з Власівського кар’єра, як найближчого до будівництва.