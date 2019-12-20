Одеські депутати вимагають звільнити голову обласного ДСНС

Депутати Одеської облради ухвалили звернення до керівництва МВС та ДСНС про звільнення з посади керівника облуправління ДСНС Віктора Федорчака, якого відсторонено від обов'язків на період розслідування причин і обставин масштабної пожежі в будівлі коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, де загинуло 16 людей.

Депутатська більшість облради підтримала проєкт рішення, підготовлений позафракційним депутатом Владиславом Фініком, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Вніс до порядку денного проєкти рішення про недовіру начальнику ГУ ДСНС в області Федорчаку і звернення до глав МВС і ДСНС України про звільнення цього посадовця з посади. Оскільки за чотири роки керівництва управлінням Федорчака зросла кількість трагедій, пов'язаних з пожежами", - зазначив Фінік.

На думку депутата, Федорчака, якого наразі відсторонено від посади керівника управління, належить звільнити з посади не за станом здоров'я, до чого схиляються у ДСНС, а за відповідною статтею, згідно з результатами слідства та роботи урядової комісії.

Під час обговорення питання в сесійному залі, з'ясувалось, що в цьому році загинули під час пожеж 151 житель Одещини, в тому числі 10 дітей. Майже в півтора раза більше порівняно з 2018 роком.

Зростання кількості трагічних випадків на 42 відсотки за рік свідчить про незадовільно поставлену профілактичну роботу керівництва ГУ ДСНС, констатували промовці. Причому урядовій комісії належить також встановити, куди поділися щорічні багатомільйонні асигнування, які направляються на забезпечення матеріально-технічної бази рятувальників області.

Як повідомлялося, 8 грудня Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук розпорядився відсторонити на період розслідування причин пожежі в одеському коледжі керівника ГУ ДСНС в області Віктора Федорчака від виконання службових обов'язків. Так само відсторонено його заступника з профілактики Михайла Вовка.

Гончарук утворив урядову комісію з розслідування причин пожежі.

4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа, площа якої склала 4 тисячі кв. метрів. Під час пожежі загинули 16 осіб, більше 30 людей постраждали від вогню.

За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Крім того, слідчі ДБР проводять розслідування за фактом службової недбалості співробітників ГУ ДСНС в Одеській області, згідно з ознаками ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України, та викритими спробами приховати документи перевірок цього начального закладу.