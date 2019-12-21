Свято наближається: де чекати снігу до Нового року

В Україні у суботу дощі очікуються лише в західних областях, місцями туман, у Карпатах вітер, температура вдень 6-11°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"У західних областях місцями невеликий дощ, вдень на Закарпатті помірний дощ, на решті території без опадів. У південній частині, центральних і прикарпатських областях вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, у Карпатах окремі пориви 15-20 м/с. Температура вдень 6-11°; у східній частині вдень 3-5° тепла", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області 21 грудня без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. У столиці температура вдень 7-9°, на Київщині вдень 6-11°.

Згідно з прогнозом синоптиків, уночі 22 грудня у західних, Вінницькій, Житомирській та Київській областях дощ, в решту часу дощитиме по всій Україні, 23 грудня на Прикарпатті та Закарпатті значні дощі з мокрим снігом. Вітер переважно південний, у західній частині з переходом на північний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, на півдні країни подекуди 25 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла, вдень 7-12°, на півдні місцями 13-15°; 23 грудня у західних областях вночі 0-5° тепла, вдень 3-8° тепла.

На Київщині 22-23 грудня дощ, уночі 22 грудня місцями невеликий. Вітер переважно південний, 7-12 м/с, місцями, крім ночі 22 грудня, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 7-12°.

Згідно з орієнтовним прогнозом, 24- 25 грудня в Україні невеликі та помірні дощі; температура вночі та вдень 2-8° тепла (вдень 24 грудня у південній частині до 11°). У Карпатах значний мокрий сніг, температура вночі та вдень 24 грудня близько 0°, 25 грудня 1-5° морозу.

У столичному регіоні 24- 25 грудня невеликий (вночі 25 грудня помірний) дощ. Температура вночі та вдень 2-7° тепла.

Згідно з орієнтовним прогнозом, 26 грудня часом невеликий дощ, в Карпатському регіоні з мокрим снігом; температура вночі та вдень 0-5° тепла.

27 грудня невеликі опади, в західній частині без істотних опадів; температура вночі та вдень від 3° тепла до 3° морозу, вдень на півдні 1-6° тепла.

28-30 грудня у північних, західних та центральних областях невеликий сніг, на решті території без істотних опадів; температура вночі 1-7° морозу, вдень близько 0°, на півдні країни 1-4° тепла.