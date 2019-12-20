Центральний військовий госпіталь встановив обладнання на надані ФРН €1,5 мільйона

У Головному військовому клінічному госпіталі відбулася презентація встановленого сучасного медобладнання, придбаного за грант у розмірі 1,5 мільйона євро, який надала ФРН.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

“За угодою, підписаною між Бундесвером і Міністерством оборони України, німецька сторона надала фінансовий грант розміром 1,5 мільйона євро. За ці кошти закупили ультрасучасний ангіограф Alphenix, аналогів якого немає в Україні, та мобільні рентгенівські апарати для чотирьох реанімаційних відділень і клініки травматології”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, новий ангіограф дає можливість робити операції не лише на серці, а й на всіх судинних басейнах: головного мозку, на серці, периферичних артеріях і нижніх кінцівках.

У пресслужбі наголошують, що не менш важливими для госпіталя є мобільні або палатні рентгенівські апарати, які дозволяють робити рентген без транспортування хворого.

Під час презентації обладнання Надзвичайний і Повноважний Посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні пані Анка Фельдгузен зазначила, що пишається внеском, який її країна може зробити у благородній справі лікування поранених захисників України.

“Хочу завірити українців, що Німеччина підтримує і підтримуватиме Україну в її боротьбі за збереження суверенітету. Німецька сторона й надалі надаватиме допомогу, щоб ваші поранені військовослужбовці отримували якісне лікування. Мені також приємно, що, реформуючись, військова медицина України взяла за основу німецьку модель”, -наголосила вона.

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У свою чергу, заступниця міністра оборони України Аліна Фролова під час презентаційного заходу зазначила, що українські військові лікарі набули чималого практичного досвіду в проведенні складних оперативних втручань і готові цим досвідом поділитися зі своїми німецькими колегами.

Фото: Мыноборони.