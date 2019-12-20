Власник “Думской ТV” каже, що НАБУ було з обшуками і в нього вдома
Про це Радіо Свобода повідомив сам Шмушкович.
“Вже о 7-ій ранку вони були в мене дома. Там усе пройшло без конфліктів, я не дуже зрозумів, чому не можна було зі мною разом поїхати на телеканал. Пізніше з розмов працівників на місці в мене склалося враження, що вони й самі не знали, що приїхали на телеканал”, – сказав Шмушкович Радіо Свобода. Він є заступником голови обласного осередку партії «Європейська солідарність», а в 2014-2015 роках був головою Одеської обласної ради.
У кримінальному провадженні, яке розслідує НАБУ і в рамках якого в політика провели обшуки, фігурує дві компанії, повідомив Шмушкович.
«Мені сказали, що я не можу під час слідчих дій їх називати, але в жодній із цих компаній я не є засновником. Одну з них я консультував, а до другої не маю жодного відношення – просто продав їм свою власність», – сказав Шмушкович виданню. У НАБУ зазначили, що попередня правова кваліфікація справи, в якій проходять обшуки, – «зловживання владою або службовим становищем».
Як повідомляв Укрінформ, вранці 20 грудня співробітники НАБУ прибули до будівлі на вулиці Канатній в Одесі, де працює редакція каналу «ДумскаяTV», і розпочали обшуки, мотивуючи питаннями, що виникли до одного із власників приміщення. Керівництво телеканалу вважає обшуки політично мотивованими.
Пресслужба НАБУ у свою чергу оприлюднила інформацію про те, що слідчі дії (у приміщенні телеканалу "Думская" - ред.) санкціоновані, їх здійснюють у межах розслідування можливих зловживань службових осіб Одеської облради під час продажу у вересні 2018 року нежитлових приміщень за адресою Лідерсівський бульвар,13 (Одеса) на користь ТОВ «Крок вперед».
Наразі слідчі дії продовжуються. В одеському територіальному відділенні НАБУ не прокоментували поведінку працівників, але попросили офіційно повідомити до керівництва бюро про факти блокування телеканалу чи зловживання силою. На телеканалі дії НАБУ назвали політичними переслідуваннями.
У Національному антикорупційному бюро України заявили, що слідчі дії в межах розташування одеського телеканалу «Думская TV» не пов’язані з діяльністю ЗМІ й журналістів. Вони стосуються можливих зловживань службових осіб Одеської облради під час продажу у вересні 2018 року нежитлових приміщень на користь ТОВ «Крок вперед». Ця фірма, за даними НАБУ, має того ж бенефіціарного власника, що і телеканал – Михайла Шмушковича.