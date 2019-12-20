На Сумщині закликали Президента не допустити ринку землі без обмежувальних механізмів

Сумська облрада закликає парламент та Президента не допустити відкриття ринку землі без запровадження загальнодержавних механізмів обмежень, відстрочок та гарантувань, які б мали убезпечити від втрати найціннішого національного багатства – землі.

Про це йдеться у зверненні до Президента та Верховної ради України щодо земельної реформи, ухваленому 20 грудня на черговій сесії облради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Депутати Сумської обласної ради вважають за необхідне звернути увагу, що проголосований у першому читанні Верховною Радою України законопроект № 2178-10 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення» містить ризики, що можуть призвести до втрати національними сільськогосподарськими товаровиробниками права на землю, а тому прийняття рішення про відкриття ринку землі без врахування думки громадськості та пропозицій органів місцевого самоврядування і фермерів є злочином проти Українського народу і зрадою національних інтересів України», - наголошують депутати.

Вони закликали Верховну Раду та Президента України не допустити прийняття зазначеного закону без запровадження загальнодержавних механізмів обмежень, відстрочок та гарантувань захисту найціннішого національного багатства українського народу – землі.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 13 листопада 2019 року ухвалила у першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10). Розгляд у другому читанні законопроєкту про ринок землі було заплановано на 17-20 грудня. Проєкт закону передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі. Згідно з документом, особами, які можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, є громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України та іноземні громадяни і особи без громадянства у разі набуття в порядку спадкування та з обов'язком відчужити ділянку впродовж року.

У Верховній Раді зареєстровано понад 4,6 тис. поправок до другого читання законопроєкту. Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики на засіданнях 18 та 19 грудня розглядав поправки до законопроєкту № 2178-10. Загалом на засіданнях вже розглянули 210 поправок.

Раніше Президент Зеленський заявляв, що рішення про право продажу іноземцям землі сільськогосподарського призначення буде ухвалено лише після всеукраїнського референдуму.