На Житомирщині перекинулася маршрутка з пасажирами, є постраждалі

Поблизу смт Ружин на Житомирщині перекинулася маршрутка, внаслідок чого четверо пасажирів отримали травми.

Про це інформує відділ комунікації поліції Житомирської області.

“20 грудня близько 8:40 на спецлінію “102” надійшло повідомлення про ДТП неподалік районного центру за участю маршрутного автобуса, що прямував з м. Білої Церкви до м. Вінниці. Нині на місці події працюють слідчо-оперативна група та патрульні сектору реагування Ружинського відділення поліції”, - йдеться у повідомленні.

За попередньою версією, водій мікроавтобуса не впорався з керуванням та з’їхав у кювет, де транспортний засіб перекинувся. Однією з причин ДТП могла бути слизька дорога.

Зазначається, що у результаті інциденту четверо пасажирів отримали травми різного ступеня тяжкості. Нині потерпілим надають медичну допомогу.