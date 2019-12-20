На Одещині з’явилась ялинка з мушлів і сани для 76 людей

У райцентрі Доброслав Одеської області зареєстрували два національні рекорди при підготовці до різдвяних свят: встановили ялинку з мушлів і змайстрували найбільші сани, в яких розмістили 76 людей.

Про реєстрацію рекорду при встановленні ялинки з мушлів на фестивалі "Доброславські Миколаї" повідомила Лана Вєтрова на своїй сторінці у Facebook.

"Інсталяція різдвяної ялинки з мушлів заввишки 357 см оголошена рекордом України", - зазначила керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

Селищний голова Доброслава Людмила Прокопечко, яка була одним із співорганізаторів фестивалю, повідомила про реєстрацію другого рекорду на своїй сторінці у Facebook.

"А як ви думаєте, друзі, скільки людей може поміститися в одних санях? У наших помістилося 76 - і це рекорд України", уточнила Прокопечко.