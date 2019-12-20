У п’ятницю в Україні хмарно, без опадів, до 8° тепла

В Україні у п'ятницю, 20 грудня, без опадів, вдень 3-8° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"20 грудня в Україні мінлива хмарність. Без опадів. Крім сходу, вночі та вранці туман. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вдень 3-8° тепла, на Закарпатті, Прикарпатті, Одещині та в Криму 9-12°. На узбережжі морів 1-5° тепла", - зазначається у повідомленні.

У Києві 20 грудня без опадів, вранці можливий туман. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вдень 4-6° тепла.

У Київській області 20 грудня мінлива хмарність, але без опадів, вранці туман. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вдень 3-8° тепла.