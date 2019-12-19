У Вінниці відкрили головну ялинку міста. Вона 28-метрова і прикрашена золотистими шишками.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в департаменті у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

"Відсьогодні Вінниця поринула у святкову атмосферу, адже в Центральному парку культури і відпочинку відкрилася головна ялинка міста. Цьогоріч вона вдягнена у нові прикраси – величезні "золоті шишки", - повідомили у департаменті.

Як зазначили у відомстві, ялинка встановлена на площі перед Літнім театром у Центральному парку культури і відпочинку. Для її створення використали 321 натуральну ялинку, змонтовану на металевій конструкції. Придбання новорічних деревець коштувало місту близько 196 тис. грн.

Цього року, аби святково прибрати ялинку, докупили 150 велетенських золотистих декоративних шишок, завдовжки 60 см. Вони гармонують із розташованими в основі ялинки металевими арками золотистого кольору, які підсвічуються неоном.

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Спеціальні гості відкриття ялинки - гурти "Sun Rise" та "GRANGE BAND". А щодня біля головної ялинки міста аж до 14 січня виступатимуть вихованці міських творчих студій. А 10 січня тут розпочне роботу триденний фестиваль вуличної їжі Vinnytsia FoodFest. 12 січня проведе майстер-клас біля новорічної ялинки учасниця програми "Мастер шеф" Карина Аванасева.

Фото: Vezha