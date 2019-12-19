У Вінниці відкрили головну ялинку міста
Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в департаменті у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.
"Відсьогодні Вінниця поринула у святкову атмосферу, адже в Центральному парку культури і відпочинку відкрилася головна ялинка міста. Цьогоріч вона вдягнена у нові прикраси – величезні "золоті шишки", - повідомили у департаменті.
Цього року, аби святково прибрати ялинку, докупили 150 велетенських золотистих декоративних шишок, завдовжки 60 см. Вони гармонують із розташованими в основі ялинки металевими арками золотистого кольору, які підсвічуються неоном.
Спеціальні гості відкриття ялинки - гурти "Sun Rise" та "GRANGE BAND". А щодня біля головної ялинки міста аж до 14 січня виступатимуть вихованці міських творчих студій. А 10 січня тут розпочне роботу триденний фестиваль вуличної їжі Vinnytsia FoodFest. 12 січня проведе майстер-клас біля новорічної ялинки учасниця програми "Мастер шеф" Карина Аванасева.
Фото: Vezha