Під час аварії на шахті Донеччини загинув гірник

У Вугледарі на Донеччині розслідують причини аварії на шахті Південнодонбаська № 1, у результаті якої загинув гірник.

Про це 19 грудня повідомляє у своєму зверненні голова Донецької військово-цивільної облдержадміністрації Павло Кириленко, інформує офіційний сайт ОДА.

«Донецька обласна державна адміністрація з сумом сприйняла звістку про загибель шахтаря Андрія Дарченкова... Висловлюємо щирі співчуття родинам та близьким загиблого.Наразі триває розслідування причин аварії. Профільне міністерство перевірить умови праці та дотримання вимог техніки безпеки під час гірничих робіт», - йдеться у зверненні.

Зазначено, що 18 грудня о 22:00 годині завершились аварійно-рятувальні роботи на шахті Південнодонбаська № 1 («ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське № 1») у місті Вугледар, де стався обвал.

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«На жаль, гірник Андрій Володимирович Дарченков, який опинився в зоні обвалу, загинув – його знайшли рятувальники без ознак життя», - констатували в ОДА.