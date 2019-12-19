Президент змінив низку голів РДА у восьми областях

Президент України Володимир Зеленський ухвалив низку кадрових рішень стосовно голів районних державних адміністрацій у восьми областях.

Відповідні розпорядження оприлюднені на сайті глави держави.

Зокрема, в Одеській області Президент звільнив Романа Кацмазу з посади голови Балтської районної державної адміністрації, Віктора Лобача - з посади голови Іванівської районної державної адміністрації, Віталія Лабуша - з посади голови Любашівської районної державної адміністрації і призначив його головою Балтської районної державної адміністрації, перепризначив Наталію Тодорову на посаду голови Ізмаїльської районної державної адміністрації

Окрім того, глава держави перепризначив Олега Онуце на посаду голови Каланчацької районної державної адміністрації Херсонської області та звільнив Світлану Ященко з посади голови Городнянської районної державної адміністрації Чернігівської області.

Президент також призначив у Дніпропетровській області головою Покровської районної державної адміністрації Анатолія Аванісова, Юсіфа Ібрагімова - головою Софіївської районної державної адміністрації.

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У Донецькій області Володимир Зеленський призначив Олександра Капітоненка головою Волноваської районної державної адміністрації, Євгена Данилюка - головою Мар’їнської районної державної адміністрації.

Президент також призначив Віктора Кондратюка головою Брусилівської районної державної адміністрації Житомирської області, а Василя Попюка - головою Чернігівської районної державної адміністрації Запорізької області.

На Черкащині глава держави призначив Дмитра Клименка головою Золотоніської районної державної адміністрації, а Валерію Бандурко - головою Смілянської районної державної адміністрації.