Дівчинку, травмовану кіньми в центрі Львова, виписали з лікарні

П'ятнадцятирічна Олеся Шиян, яку на центральному проспекті Львова важко травмували сполохані коні, зустрічає св. Миколая вдома. Після операцій та тривалого лікування дівчинку виписали із обласної лікарні «Охматдит».

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив судинний хірург обласної лікарні, який зробив Олесі першу операцію, Роман Трутяк.

“Стан дівчинки навіть після кількох успішних операцій залишався важким і існувала загроза втрати ноги. Проте старання команди лікарів, до якої увійшли кращі фахівці кількох медичних закладів обласного центру, не залишилась без винагороди: дитина пішла на поправку і вже стала на ноги”,- зазначив Трутяк.

За словами хірурга, до повної реабілітації ще не близько, тому Олеся повернеться в “Охмадит” на повторні курси лікування і відновлення. Проте найстрашніше — позаду.

Як повідомляв Укрінформ, 2 листопада на центральному проспекті Львова хулігани кинули петарду під кінну карету. Сполохані коні кинулись у бік пішохідної алеї і поламали лавку, на якій сиділа дівчинка. Дитина отримала відкритий перелом ноги, а через сильну кровотечу виникла дистрофія м'язів.

Місто виділило на лікування Олесі 150 тисяч гривень. Ще понад 70 тисяч отримав для придбання необхідного обладнання та препаратів “Охмадит”.

Фото Ігоря Зінкевича