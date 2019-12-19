Дівчинку, травмовану кіньми в центрі Львова, виписали з лікарні
Про це кореспонденту Укрінформу повідомив судинний хірург обласної лікарні, який зробив Олесі першу операцію, Роман Трутяк.
“Стан дівчинки навіть після кількох успішних операцій залишався важким і існувала загроза втрати ноги. Проте старання команди лікарів, до якої увійшли кращі фахівці кількох медичних закладів обласного центру, не залишилась без винагороди: дитина пішла на поправку і вже стала на ноги”,- зазначив Трутяк.
За словами хірурга, до повної реабілітації ще не близько, тому Олеся повернеться в “Охмадит” на повторні курси лікування і відновлення. Проте найстрашніше — позаду.
Як повідомляв Укрінформ, 2 листопада на центральному проспекті Львова хулігани кинули петарду під кінну карету. Сполохані коні кинулись у бік пішохідної алеї і поламали лавку, на якій сиділа дівчинка. Дитина отримала відкритий перелом ноги, а через сильну кровотечу виникла дистрофія м'язів.
Місто виділило на лікування Олесі 150 тисяч гривень. Ще понад 70 тисяч отримав для придбання необхідного обладнання та препаратів “Охмадит”.
Фото Ігоря Зінкевича