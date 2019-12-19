У центрі Чернівців ВІЛ-інфіковані встановили чорну ялинку з порожніми пляшками від ліків

У четвер, 19 грудня, пацієнти та активісти у Чернівцях долучилися до Всеукраїнської акції "Чорна ялинка: ВІЛ-позитивним пацієнтам не до свят" - біля обласної державної адміністрації встановили чорну ялинку, прикрашену порожніми пляшками від ліків.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Це – символ того, що десяткам тисяч ВІЛ-позитивних українців не до свят. Така ж акція сьогодні проходить і в Києві біля Офісу Президента. З Нового року пацієнти з ВІЛ по всій Україні будуть вимушені перервати лікування через відсутність ліків. Міністерство охорони здоров’я провалило закупівлю препаратів, необхідних для постійного лікування ВІЛ-позитивних людей", - розповів виконавчий директор благодійної організації "100% Життя. Чернівці" Дмитро Івасюк.

За оцінками їхньої організації, до 30 тисяч людей, які живуть з ВІЛ, можуть залишитися без лікування. У Чернівецькій області терапію отримують 652 ВІЛ-позитивних пацієнти.

Акція «Чорна ялинка: ВІЛ-позитивним пацієнтам не до свят» у Чернівцях / Фото: Віталій Олійник, Укрінформ

Активісти та пацієнти просять голову Чернівецької ОДА та міської ради Чернівців не допустити дефіциту препаратів в області і особисто закликати Президента розібратися у ситуації.

Акції сьогодні відбуваються у всіх регіонах України. Сотні пацієнтів передають звернення губернаторам та міським головам з проханням допомогти.