Смертельна ДТП на Чернігівщині: водію автобуса оголосили підозру

Прокуратура Чернігівської області оголосила про підозру 44-річному водієві автобуса Neoplan, що спричинив масштабну ДТП у Бахмацькому районі Чернігівщині, в якій 3 людини загинули й 16 травмувалися.

Про це повідомила пресслужба прокуратури.

"Прокуратурою Чернігівської області 44-річному водію повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб)", - ідеться у повідомленні.

Як з’ясувалося, керуючи автобусом Neoplan на автодорозі Кіпті - Глухів - Бачівськ, підозрюваний порушив Правила дорожнього руху, виїхав на зустрічну смугу та надалі допустив зіткнення з сідловим тягачем Iveсo з напівпричепом.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. За скоєне водію загрожує позбавлення волі строком до 10 років.

Як повідомили кореспонденту Укрінформу в Бахмацькій центральній райлікарні, куди госпіталізували усіх постраждалих, водій автобуса перебуває в реанімації у тяжкому стані.

Смертельна аварія за участю автобуса сталася 16 грудня о 22 год. 40 хв біля села Мости Бахмацького району Чернігівщини, коли автобус спробував обігнати фуру. Спочатку повідомлялося, що загинули водій та двоє пасажирів, однак невдовзі з’ясувалося, що всі загиблі чоловіки були пасажирами. Обидва ж водії - і той, що був за кермом, і запасний, вижили. Ще 16 пасажирів отримали травми різного ступеня тяжкості.

Слідчі дії тривають, процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами регіональної прокуратури.