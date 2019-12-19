Чернігівська облрада ухвалила бюджет на 3 мільярди менший за цьогорічний
Про це після голосування за документ журналістам сказав директор департаменту фінансів Чернігівської ОДА Валерій Дудко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Через те, що, напряму піде медицина і "соціалка", ми маємо 2,6 млрд нашого бюджету. Це на 3 млрд 100 млн менше, ніж у бюджеті 2019 року. Оці 3 млрд - це 2,5 млн грн "соціалки", які тепер напряму з міністерства надходитимуть на рахунок департаменту праці і соціального захисту, і 600 млн грн медичної субвенції, яка "піде за пацієнтом". Обласний бюджет 2019 року становив 5,7 млрд грн", - пояснив фінансист.
Він зазначив, що нині Україна переходить на новий щабель бюджетної реформи, яка стартувала на початку 2000-х років із прийняттям Бюджетного кодексу України. І цей етап передбачає наближення коштів до населення шляхом ліквідації "бюджетних прокладок", якими сьогодні є обласні та районні бюджети. Останні, підкреслив чиновник, взагалі зникнуть після проведення адміністративно-територіальної реформи, і всіма коштами розпоряджатимуться об’єднані територіальні громади. Працювати туди поступово переходять і досвідчені фахівці структурних підрозділів обласного фінансового департаменту.
Що стосується дефіциту коштів в обласному бюджеті, додав Дудко, то над ліквідацією цих "дірок" обласна влада старанно працюватиме. Так, наприклад, поки що в бюджет не закладено 14 млн грн освітньої субвенції, 8 млн - на зарплати працівникам театрально-видовищних закладів, невідомо, скільки грошей "піде за пацієнтом" тощо. Коли ж держава необхідні суми виділить, обласна рада перегляне свій бюджет і включить до нього ці суми.
У числі видимих недоліків головного фінансового документа області, на яких під час обговорення акцентували депутати, - це зменшення удвічі (на 270 млн грн) додаткової дотації з держбюджету та відсутність 67 млн на об’єкти соціально-економічного розвитку. Загалом же бюджет розвитку Чернігівської області скоротився з 6-ти до 2-х відсотків.
"Його зменшили з метою забезпечення фінансування соціально захищених статей", - зазначив Дудко.