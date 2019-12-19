Чернігівська облрада ухвалила бюджет на 3 мільярди менший за цьогорічний

Бюджет Чернігівської області на 2020 рік, ухвалений на 21-й сесії обласної ради, на 3,1 млрд грн менший цьогорічного.

Про це після голосування за документ журналістам сказав директор департаменту фінансів Чернігівської ОДА Валерій Дудко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Через те, що, напряму піде медицина і "соціалка", ми маємо 2,6 млрд нашого бюджету. Це на 3 млрд 100 млн менше, ніж у бюджеті 2019 року. Оці 3 млрд - це 2,5 млн грн "соціалки", які тепер напряму з міністерства надходитимуть на рахунок департаменту праці і соціального захисту, і 600 млн грн медичної субвенції, яка "піде за пацієнтом". Обласний бюджет 2019 року становив 5,7 млрд грн", - пояснив фінансист.

Він зазначив, що нині Україна переходить на новий щабель бюджетної реформи, яка стартувала на початку 2000-х років із прийняттям Бюджетного кодексу України. І цей етап передбачає наближення коштів до населення шляхом ліквідації "бюджетних прокладок", якими сьогодні є обласні та районні бюджети. Останні, підкреслив чиновник, взагалі зникнуть після проведення адміністративно-територіальної реформи, і всіма коштами розпоряджатимуться об’єднані територіальні громади. Працювати туди поступово переходять і досвідчені фахівці структурних підрозділів обласного фінансового департаменту.

Що стосується дефіциту коштів в обласному бюджеті, додав Дудко, то над ліквідацією цих "дірок" обласна влада старанно працюватиме. Так, наприклад, поки що в бюджет не закладено 14 млн грн освітньої субвенції, 8 млн - на зарплати працівникам театрально-видовищних закладів, невідомо, скільки грошей "піде за пацієнтом" тощо. Коли ж держава необхідні суми виділить, обласна рада перегляне свій бюджет і включить до нього ці суми.

У числі видимих недоліків головного фінансового документа області, на яких під час обговорення акцентували депутати, - це зменшення удвічі (на 270 млн грн) додаткової дотації з держбюджету та відсутність 67 млн на об’єкти соціально-економічного розвитку. Загалом же бюджет розвитку Чернігівської області скоротився з 6-ти до 2-х відсотків.

"Його зменшили з метою забезпечення фінансування соціально захищених статей", - зазначив Дудко.