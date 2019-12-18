На Луганщині поліція порушила справу через СМС-погрози кандидату на посаду голови ОТГ
Про це інформує відділ комунікації поліції Луганської області.
«Співробітники Старобільського відділу поліції проводять першочергові слідчо-оперативні дії за фактом надходження SMS-повідомлень кандидату на посаду голови ОТГ с. Половинкино та двом членам дільничної виборчої комісії з погрозами фізичної розправи та руйнування кар’єри, якщо на дільниці не переможе один з кандидатів», - ідеться в повідомленні.
Інформація за даними фактами внесена до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 157 КК України «Перешкоджання здійсненню виборчого права».
За скоєння даного злочину передбачено покарання у вигляді позбавлені волі до 4-х років.
Як повідомляв Укрінформ, на 22 грудня призначені перші вибори депутатів сільських, селищних, міської рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міського голів. Вони відбудуться у 86 ОТГ у 21 області України.