Пов'язаний з РФ кримінальний бос намагався "розхитати" ситуацію на Донбасі - СБУ

Служба безпеки України блокувала чергову спробу спецслужб РФ дестабілізувати обстановку на сході нашої держави через діяльність транснаціональних організованих угруповань.

Про це повідомляє пресцентр СБ України.

“За оперативною інформацією, представники міжнародних кримінальних кіл координують діяльність так званих злодіїв у законі та пов’язаних з ними організованих груп, причетних до скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів. За задумом кураторів з РФ, загострення криміногенної обстановки в Україні має призвести до падіння рівня довіри до державної влади та правоохоронної системи”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кримінальник з однієї з країн Південного Кавказу, раніше оголошений в Україні у розшук, під іншим ім’ям прибув до Луганської області. Там він мав координувати діяльність злочинних угруповань і встановити контроль над окремими сферами легального й тіньового бізнесу регіону. Через протиправну діяльність іноземець планував створити механізм впливу на місцеві органи державної влади.

"Діями кримінальника керував пов'язаний зі спецслужбами РФ, п’ять разів судимий Лоту Гулі, який наразі проживає в країнах Близького Сходу”, - додали в СБУ.

Під час обшуків за місцем тимчасового проживання зловмисника правоохоронці вилучили вогнепальну зброю та набої до неї.

Фігуранту оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, і обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове розслідування.

Фото: ssu.gov.ua