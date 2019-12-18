Понад сто вантажівок застрягли в черзі на кордоні з Румунією

У Чернівецькій області перед пунктом пропуску "Порубне" на кордоні з Румунією у черзі сьогодні зранку зібралося 160 вантажівок.

Про це повідомляють на сайті ДФС у Чернівецькій області.

"Буковинська митниця Держмитслужби інформує про накопичення перед пунктом пропуску «Порубне - Сірет» митного поста «Вадул - Сірет» у напрямку «виїзд» з митної території України транспортних засобів комерційного призначення. Станом на 09.00 18 грудня 2019 року перед українсько-румунським кордоном у черзі перебуває понад 160 вантажівок", - йдеться у повідомленні.

Зазначають, що черги виникли через збільшення кількості автомобілів, що прямують на виїзд з України, а також обмеженою пропускною спроможністю пункту пропуску.

"Керівництвом митниці вживаються заходи з прискорення проведення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що перетинають митний кордон України", - додають у ДФС.