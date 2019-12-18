Закарпатську полонину виставили на продаж - селяни вимагають втручання правоохоронців
Про кореспонденту Укрінформу повідомив голова ГО «Чорнотисянський рідний край» Іван Поп’юк.
“У Чорній Тисі є кілька полонин, одна з них – Крачунєска. Ще у 2010 році 20 га полонини було вилучено, з них роздали землі для родичів голови села та директора місцевого Ясінянського лісгоспу. Люди про це дізналися у 2014 році, тоді ж зробили сільські збори і вирішили, що державні акти на ці земельні ділянки передадуть у сільську раду, де вони зберігатимуться у сейфі. З того часу пройшло 5 років, але кілька місяців тому ми з інтернету дізналися, що одна із цих ділянок виставлена на продаж. Ціна оголошувалася 120 тис. доларів за 2 га, власник згоден був віддати дешевше — за 90 тисяч”, - розповів Поп’юк.
Відтак, селяни Чорної Тиси організувалися в ГО “Чорнотисянський рідний край” і на початку осені написали заяву-повідомлення до Генпрокуратури, Державного бюро розслідувань та НАБУ.
“У листопаді ми отримали відповідь від Генпрокуратури, що справу передано до Нацполіції до нашого райвідділу. За заявкою було відкрито кримінальне провадження за ст. 364 ч 2. КК України. Нині чекаємо на реакцію правоохоронних органів у цій справі. 17 грудня подали клопотання до обласної прокуратури з тим, аби цю справу з райвідділу забрали до обласного управління, бо ми розуміємо, що у нас вона може застрягнути і не розглядатися,” - сказав Поп'юк.
Як пояснили представники ГО, полонина Крачунєска межує із курортом Драгобрат, і її землі мають велику ринкову цінність. Також саме на цій полонині запланована забудова в межах майбутнього гірськолижного курорту “Свидовець”.
Жителі Чорної Тиси сподіваються, що ця справа не залишиться без уваги громадськості і правоохоронних органів.
Як пояснили Укрінформу в Закарпатській обласній прокуратурі, заяву жителів Чорної Тиси було зареєстровано, її розглянуть у визначеному законодавством порядку.