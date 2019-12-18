Закарпатську полонину виставили на продаж - селяни вимагають втручання правоохоронців

Жителі гірського села Чорна Тиса в Рахівському районі звернулися до обласної прокуратури на Закарпатті з вимогою відреагувати на спробу приватизації полонинських земель. Даний факт селяни пов'язують з будівництва майбутнього курорту “Свидовець”.

Про кореспонденту Укрінформу повідомив голова ГО «Чорнотисянський рідний край» Іван Поп’юк.

“У Чорній Тисі є кілька полонин, одна з них – Крачунєска. Ще у 2010 році 20 га полонини було вилучено, з них роздали землі для родичів голови села та директора місцевого Ясінянського лісгоспу. Люди про це дізналися у 2014 році, тоді ж зробили сільські збори і вирішили, що державні акти на ці земельні ділянки передадуть у сільську раду, де вони зберігатимуться у сейфі. З того часу пройшло 5 років, але кілька місяців тому ми з інтернету дізналися, що одна із цих ділянок виставлена на продаж. Ціна оголошувалася 120 тис. доларів за 2 га, власник згоден був віддати дешевше — за 90 тисяч”, - розповів Поп’юк.

Відтак, селяни Чорної Тиси організувалися в ГО “Чорнотисянський рідний край” і на початку осені написали заяву-повідомлення до Генпрокуратури, Державного бюро розслідувань та НАБУ.

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“У листопаді ми отримали відповідь від Генпрокуратури, що справу передано до Нацполіції до нашого райвідділу. За заявкою було відкрито кримінальне провадження за ст. 364 ч 2. КК України. Нині чекаємо на реакцію правоохоронних органів у цій справі. 17 грудня подали клопотання до обласної прокуратури з тим, аби цю справу з райвідділу забрали до обласного управління, бо ми розуміємо, що у нас вона може застрягнути і не розглядатися,” - сказав Поп'юк.

Як пояснили представники ГО, полонина Крачунєска межує із курортом Драгобрат, і її землі мають велику ринкову цінність. Також саме на цій полонині запланована забудова в межах майбутнього гірськолижного курорту “Свидовець”.

Жителі Чорної Тиси сподіваються, що ця справа не залишиться без уваги громадськості і правоохоронних органів.

Як пояснили Укрінформу в Закарпатській обласній прокуратурі, заяву жителів Чорної Тиси було зареєстровано, її розглянуть у визначеному законодавством порядку.