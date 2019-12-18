У Харкові поховали загиблого на Донбасі бійця, який врятував побратима
У жалобній церемонії, повідомляє кореспондент Укрінформу, взяли участь рідні, однополчани, представники керівництва військової частини, друзі дитинства і юності.
"21-річний кулеметник 2-го взводу розвідки 4-ї бригади швидкого реагування НГУ молодший сержант Сергій Михальчук загинув 14 грудня в районі проведення операції Об'єднаних сил у Донецькій області в результаті ворожого артилерійського обстрілу в районі Світлодарської дуги. Сергій загинув як справжній воїн, прикривши своїм тілом побратима. Його посмертно представлено до державної нагороди", - сказав командир бригади швидкого реагування НГУ (військова частина 3018) полковник Іван Миропольський.
Як зазначив у свою чергу побратим з позивним "Тренер", Сергій прийшов до підрозділу після строкової служби в армії, відразу відзначився як відмінний кулеметник і спортстмен.
"У тому останньому бою Сергій прикрив товариша і отримав всі осколки на себе. По дорозі в госпіталь він помер. У Сергія була дівчина, він планував одружитися, але ворожий обстріл обірвав його плани. І сьогодні, коли ми виконуємо завдання на першій лінії ООС, ми пам'ятаємо Сергія, він навічно з нами", - сказав "Тренер".
Сергія Михальчука поховали під триразовий військовий салют.
Напередодні, прозвучало на церемонії, з нацгвардійцем попрощалися в його рідному селі Великі Проходи, що в Дергачівському районі Харківської області.
Як повідомляв раніше Укрінформ, на Алеї Слави на 18-му кладовищі в Харкові поховано понад сто героїв АТО і ООС.