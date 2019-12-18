На Буковині пояснили, чому на ремонт доріг використали лише 120 мільйонів

На ремонт доріг місцевого значення у Чернівецькій області потрібно 1 млрд грн. В уряді передбачили у 2019 році лише 228 млн грн, а місцеві дорожники змогли використати близько 120 млн грн.

Про це під час брифінгу розповів директор департаменту капітального будівництва і дорожнього господарства Чернівецької ОДА Олександр Пуршага, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На утримання та ремонт (доріг загального користування місцевого значення - ред.) потрібно близько 1 мільярда гривень, а цього року виділили лише п'яту частину - 228 мільйонів гривень. За ці гроші ми передбачили виконати роботи на 76 об'єктах... На сьогодні по всіх цих об'єктах є проєктно-кошторисна документація і частково проведені роботи. За цей час ми встигли освоїти майже 120 мільйонів гривень. Але нас запевнили, що усі неосвоєні в цьому році кошти будуть переведені на наступний бюджетний рік", - сказав чиновник.

За його словами, в області протяжність доріг загального користування місцевого значення становить 2042,5 км.

Пуршага повідомив, що головною причиною неосвоєння коштів є багато скарг від учасників тендерів у Антимонопольний комітет. Через це затягнулося багато процедур, і самі роботи розпочалися із запізненням.

"На сьогодні анонсовані певні зміни у проведенні тендерів, і ми сподіваємось, що буде покращення у цьому напрямку", - додав директор департаменту капітального будівництва і дорожнього господарства Чернівецької ОДА.