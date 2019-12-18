Голова Миколаївської облради заявила, що справа ДБР проти неї - політичний тиск

Голова Миколаївської обласної ради Вікторія Москаленко заявила, що порушене проти неї кримінальне провадження за нібито підробку рішення сесії, є політичним тиском з метою позбавлення її посади.

Про це вона сказала на брифінгу в облраді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Державне бюро розслідувань порушило кримінальне провадження за заявою депутата Бондаря. Йдеться про нібито підробку рішення сесії обласної ради від 16 травня 2019 року. Виходячи із заяви, я підробила рішення сесії в частині затвердження розподілу субвенції на 83 млн грн. Це абсолютно абсурдне звинувачення. Тим більше, що досі мене ні разу не допитали у якості свідка і не надали можливості роз’яснити ситуацію», - сказала Москаленко.

Вона також повідомила, що сама проявила ініціативу, щоб її допитали як свідка у справі, відкритій за ч.2 ст.366 «Підроблення документа».

Москаленко також наголосила, що закликала всіх глав ОТГ, райрад і депутатів, які голосували за вищеназване рішення, підтримати її.

«Я звертаюся до громад, щоб вони підтвердили, що вони ці гроші отримали і пустили на розвиток сіл і селищ», - сказала голова облради.

За її словами, ДБР розслідує цю справу в абсолютно незаконний спосіб. «У слідства є проєкт рішення сесії, який по кількох пунктах не співпадає з тим, яке було прийняте у результаті змін під час пленарного засідання. Але депутати мають право внести поправки саме під час сесії, що і сталося. Рішення було колегіальним, за нього проголосувало 34 депутати», - зазначила Москаленко.

Також вона пов'язує відкриту проти неї справу з тим, що її вже кілька разів намагалися відправити у відставку за наполяганням голови облдержадміністрації Олександра Стадніка.

У свою чергу, теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, повідомило, що здійснює досудове розслідування за фактом видачі посадовими особами Миколаївської обласної ради завідомо неправдивих документів. За їх даними, дії посадовців призвели до безпідставного збільшення видаткової частини обласного бюджету більш як на 83 млн грн.

«У травні 2019 року Миколаївська обласна рада з третьої спроби прийняла рішення про внесення змін до бюджету області на 2019 рік. У подальшому посадовими особами облради до цього рішення безпідставно додано пункти, що збільшують видаткову частину бюджету на суму понад 83 млн грн. Кошти виділені без дотримання передбаченої законодавством процедури голосування депутатами», - зазначають у ДБР.

Там також повідомили, що правопорушення кваліфікується як складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів, якщо вони спричинили тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України). У разі доведення вини, посадовцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади.

Як повідомляв Укрінформ, 29 листопада у Миколаєві депутати зламали двері у сесійну залу обласної ради і винесли звідти кабінку для голосування. Голова Миколаївської облради Вікторія Москаленко заявила, що проти неї відбуваються незаконні дії, спрямовані на відсторонення її від посади. Частина депутатів з так званої «групи Стадніка» (голови ОДА – ред.) вирішили проводити сесію без участі голови облради, щоб розглянути питання зняття її з посади.

У свою чергу, активісти, серед яких відомі у Миколаєві волонтери та учасники АТО, фактично зірвали проведення сесії 26 листопада, вимагаючи не розглядати питання зняття з посади голови облради Вікторії Москаленко. Вони також зустрілися з головою облдержадміністрації Олександром Стадніком і вимагали у нього припинити тиснути на депутатів, щоб ті проголосували за зняття Москаленко з посади. Адже низка депутатів публічно заявляли, що на них збоку ОДА у цьому питанні чиниться тиск.