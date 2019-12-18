На Донеччині відбудували сільський молодіжний центр

У селі Софіївка в Костянтинівському районі на Донеччині презентували відновлений молодіжний центр «Спалах», який став 111-им у регіоні.

Про це повідомили в Департаменті інформаційної та внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації.

«17 грудня у с. Софіївка Костянтинівського району відбулась презентація відремонтованого молодіжного центру «Спалах». Це 111-й молодіжний центр в області та 63-й у рамках проєкту «Гідна країна для гідних людей», - йдеться у повідомленні.

У Софіївці презентували відремонтований молодіжний центр / Фото: dn.gov.ua

Зазначено, що з обласного бюджету на придбання обладнання та меблів було виділено 300 тис. грн, а 369,47 тис. грн з коштів місцевого бюджету – на ремонтні роботи.

Тепер у молодіжному центрі буде дитячий ігровий куточок, спортивний куточок, відкритий простір для проєктної роботи, творча майстерня для мистецького розвитку та конференц зал.

Як зазначила заступник голови Донецької облдержадміністрації Юлія Костюніна, створення "Спалаху" – гарний поштовх для розвитку громади с. Софіївки. Він допоможе розвитку села та молоді, яка тут проживає.