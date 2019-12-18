На Донеччині відбудували сільський молодіжний центр

На Донеччині відбудували сільський молодіжний центр

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Укрінформ
У селі Софіївка в Костянтинівському районі на Донеччині презентували відновлений молодіжний центр «Спалах», який став 111-им у регіоні.

Про це повідомили в Департаменті інформаційної та внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації.

«17 грудня у с. Софіївка Костянтинівського району відбулась презентація відремонтованого молодіжного центру «Спалах». Це 111-й молодіжний центр в області та 63-й у рамках проєкту «Гідна країна для гідних людей», - йдеться у повідомленні.

У Софіївці презентували відремонтований молодіжний центр / Фото: dn.gov.ua

Зазначено, що з обласного бюджету на придбання обладнання та меблів було виділено 300 тис. грн, а 369,47 тис. грн з коштів місцевого бюджету – на ремонтні роботи.

Тепер у молодіжному центрі буде дитячий ігровий куточок, спортивний куточок, відкритий простір для проєктної роботи, творча майстерня для мистецького розвитку та конференц зал.

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Як зазначила заступник голови Донецької облдержадміністрації Юлія Костюніна, створення "Спалаху" – гарний поштовх для розвитку громади с. Софіївки. Він допоможе розвитку села та молоді, яка тут проживає.

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