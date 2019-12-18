На Одещині біля школи знайшли близько 200 артснарядів

У Біляївському районі, що на Одещині, піротехніки виявили ще близько 200 артснарядів на території школи у с. Великий Дальник.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України. “18 грудня по прибуттю до місця групи піротехнічних робіт АРЗ СП ГУ в Одеській області додатково виявлено близько 200 ВНП", - йдеться у повідомленні. Зазначається, що роботи по вилученню вибухонебезпечних предметів тривають. Навчальний процес тимчасово призупинено. Читайте також: Біля школи на Тернопільщині знайшли 110 артснарядів часів Другої світової До робіт залучено 5 чол. о/с та 2 од. техніки ДСНС. Як повідомляв Укрінформ, 17 грудня у с. Великий Дальник Біляївського району під час проведення земляних робіт на території школи виявлено 3 вибухонебезпечні предмети часів Другої світової війни.