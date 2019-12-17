Житомир отримає 375 тисяч євро гранту на реконструкцію тролейбусної мережі

Житомир отримає 375 тис. євро гранду від Німецького державного банку розвитку KFW на підготовку документів для старту реконструкції електричної транспортної мережі та тролейбусного депо.

Про це у Facebook повідомив заступник Житомирського міського голови Дмитро Ткачук.

«Сьогодні підписали грантову угоду в розмірі 375 тис. євро між Житомирським ТТУ (трамвайно-тролейбусним управлінням - ред.) та Німецьким державним банком розвитку KFW для фінансування проведення досліджень та розробки документів, необхідних для підготовки проєкту реконструкції 4-х тягових підстанцій електричної транспортної мережі та реконструкції тролейбусного депо», - повідомив Ткачук.

За його словами, проєкт є логічним продовженням оновлення і модернізації трамвайно-тролейбусного управління.

«Окрім закупівлі 50 нових тролейбусі на ТТУ буде проведено реконструкцію депо для ефективного обслуговування тролейбусів та модернізацію тягових підстанцій, що допоможе зменшити обсяги споживання електроенергії. Зараз трамваями та тролейбусами в рік споживається електроенергії на майже 50 млн грн. Очікуваний обсяг залучених інвестицій в підприємство, після проведення ТЕО, може становити 12,5 млн євро», - додав заступник мера.

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Зазначається, що запуск нових тролейбусів в комплексі з реконструкцією підстанцій дасть можливість заощаджувати до 30% обсягу споживання електроенергії.