Експертиза назвала причину смерті далекобійників у Миколаєві

За результатами проведеної експертизи, двоє далекобійників у Миколаєві померли не через сурогатний алкоголь, а внаслідок великої його кількості.

Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Миколаївській області.

"За результатами проведеної судової медичної експертизи тіл померлих, у їхній крові було приблизно по 3,5 проміле алкоголю у кожного, це критична доза. За висновками експертизи, на вміст отруйних речовин у біоматеріалах померлих було встановлено, що ані метилових, ані інших сурогатних речовин, не виявлено. Отож вони померли внаслідок великої кількості вжитого алкоголю", - йдеться у повідомленні.

За фактом смерті двох людей, як того вимагає процедура у подібних випадках, зареєстроване кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 ККУ.

Як повідомлялося, 14 грудня близько 20:00 до поліції надійшло повідомлення від лікарів про те, що у мікрорайоні Варварівка по вул. Одеське Шосе помер 54-річний далекобійник. А у салоні вантажного автомобіля був виявлений мертвим і другий, 38-річний водій.

Також швидка забрала ще трьох далекобійників, один із них був у тяжкому стані, наразі завдяки швидким діям медиків його життю нічого не загрожує. Усі громадяни переважно з Вінницької та Чернігівської областей.

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що чоловіки вживали їжу та алкоголь у придорожніх кафе. Зразки їжі та алкоголю були передані на експертизу. Також поліція звернулась до Держпродспоживслужби для перевірки вказаних закладів.