Вінницька облрада вперше голосує за допомогою “антикнопкодавної” системи

У Вінницькій облраді у вівторок на сесії депутати вперше голосують за допомогою оновленої електронної системи "Рада-В", яка унеможливила "кнопкодавство".

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив голова Вінницької обласної ради Анатолій Олійник.

«Вінницька обласна рада стала другою в Україні, де запроваджена така система голосування - двома пальцями. Депутатам доводиться натискати дві кнопки одночасно – сенсорну зліва і одну з трьох справа, – «за», «проти» чи «утримався». Тримати їх потрібно до звершення звукового сигналу, який триває не більше 10 секунд. Це унеможливлює таке ганебне явище, як кнопкодавство, і забезпечує нам реальну картину голосування», - повідомив Олійник.

За його словами, апробація оновленої системи голосування «Рада-В» відбулась напередодні сесії під час засідання президії обласної ради. Тоді її протестували 20 депутатів.

Досі серед усіх місцевих рад таку систему голосування мала тільки Київська міська рада, упровадження якої обійшлося бюджету столиці в 76 млн грн. У Вінницькій облраді існуючу систему модернізували за 2,3 млн грн.