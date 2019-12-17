У Миколаєві лікарні, дитсадки та будинки — без тепла через аварію

У Миколаєві 17 грудня 214 житлових будинків та соціальних об'єктів залишилися без теплопостачання у зв’язку з аварією на трубопроводі.

Про це повідомила пресслужба ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» . «17 грудня 2019 року у зв'язку з аварією на подавальному трубопроводі в тепловій камері ТК – 15 (на перехресті вулиць Корабелів і Дунаєва) фахівці ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» проводитимуть ремонтні роботи. Отож від теплопостачання будуть відключені 214 об'єктів», - йдеться у повідомленні. Читайте також: Українцям перерахують комуналку за неякісні послуги — уряд готує правила Уточнюється, що відключені 176 житлових будинків, 4 лікувальні заклади, 8 навчальних закладів та шкіл, 7 дитсадків тощо.