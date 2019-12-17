На Чернігівщині зіткнулися автобус і вантажівка, троє загиблих, 15 постраждалих

На Чернігівщині зіткнулися автобус і вантажівка, троє загиблих, 15 постраждалих

Укрінформ
На Чернігівщині зіткнулися вантажівка і пасажирський автобус, загинули троє людей, 15 - госпіталізовані.

Про це повідомляє ДСНС України.

“16 грудня о 22:40 поблизу с. Мости Бахмацького району сталося зіткнення вантажного автомобіля та пасажирського автобуса сполученням Херсон - Москва, внаслідок чого загинули троє людей та 15 осіб госпіталізовано з травмами різного ступеня тяжкості”, - йдеться у повідомленні.

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Підрозділи ДСНС залучалися для деблокації потерпілих.

Фото: ДСНС

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