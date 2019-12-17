На Сумщині відкрили міжрегіональне управління Мін'юсту, що поєднало три області

На Сумщині розпочало роботу Північно-Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції, що поєднало Сумську, Полтавську та Чернігівську області.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомила колишня очільниця головного територіального управління юстиції у Сумській області Ірина Свистун, яку призначили керівником нового державного органу.

"Перший крок до глибинних перетворень в системі юстиції зроблено. Міжрегіональні управління – це новий імідж юстиції, більш високий рівень відповідальності та концентрації зусиль для того, щоб досягати успішних результатів у нашій роботі та забезпечити якісне і комфортне надання послуг громадянам", - зазначила Свистун.

За її словами, подібні структурні зміни були обумовлені низкою факторів, серед яких є оптимізація системи територіальних органів Міністерства юстиції, покращення контролю за їхньою роботою та раціональне використання державних ресурсів.

Північно-Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції здійснює свою діяльність за адресою: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 28.