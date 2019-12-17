Поліціянти провели масштабні навчання на Луганщині

У Сєвєродонецьку, що на Луганщині, поліцейські провели масштабні навчання, у рамках яких відпрацювали стратегію оперативного реагування на повідомлення про особливо тяжкий злочин.

Про це повідомила у Facebook начальник відділу комунікації поліції Луганської області Тетяна Погукай.

"На Луганщині поліцейські провели масштабні навчання. Переслідування озброєних злочинців, які скоїли напад на інкасаторську машину та захопили заручника, штурм будівлі, де вони забарикадувались, їх затримання та роззброєння, визволення заручника – загальний план навчальної спецоперації, що відбулася вихідними в м. Сєвєродонецьк", - написала вона.

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За словами Погукай, поліціянти відпрацювали стратегію оперативного реагування на повідомлення про особливо тяжкий злочин та тактику спільних дій усіх підрозділів.